Yüzde 78 zam alan belediye işçileri Başkanı davul zurnayla karşıladılar

Selamlaşmanın ardından işçilere hitap eden Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat yüzde 78’lik bir zam aldıklarını ifade ederek, bu zammın Manisa’daki en yüksek zam oranı olduğunu belirtti. Polat, “Belediye Başkanımıza ücretler için gittiğimizde başkanım nasıl olacak dedik. O da, ‘Arkadaşlarımız fakru zaruret içinde yaşarken biz burada rahat olamayız’ dedi. Biz de bu sözleri arkadaşlarımıza söylediğimizde mutlu oldular. Böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için hepsi onur ve şeref duyduklarını söyledi. Belediye Başkanımız işçilerimiz için ‘Hepsi bizim arkadaşımız hepsi bizim için kıymetli’ dedi. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza sizlerin şahsında bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.