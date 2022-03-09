Yüzde 50 indirim geldi! Mardin'deki 1700 yıllık kilise alıcı bekliyor: İçindeki tünel herkesi şaşırttı
MARDİN'de satılığa çıkarılan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi’ne biçilen fiyatta mülk sahibi tarafından yüzde 50 indirim yapıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi’nde bulunan 1700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, içinde 3 kardinal mezarı, 2 tünel ve vaftiz yeri bulunduruyor.
Birçok dine ev sahipliği yapan kilise, ilk önce güneşe tapanlar için bir mabet daha sonra Yahudiler için bir Sinagog ve Hristiyanlar içinse bir kilise haline gelmiş.
Son hali ile kilise olarak kalan yapı, daha sonra marangozhane ve depo olarak kullanıldı.
Babası tarafından kendisine miras kalan kiliseyi satılığa çıkaran Murat Tekcan, 7 milyon 250 bin lira fiyat biçtiği kiliseye danışmanının kendisinden habersiz fiyat düşürmesi ile 4,5 milyondan alıcı bekliyor.