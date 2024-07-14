Yüzde 30 maaş farkı olacak: Bu tarihte emekli olanlar dikkat!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25,temmuz ayında da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek aylık alacaklar.
Temmuz ayında zamlı maaşların açıklanmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklik yapıldı. Emeklilere, yılın ilk 6 ayı için yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verildi.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilikle ilgili soruları yanıtladı. Kıvanç'ın merak edilen konularla ilgili açıklamaları şöyle:
"Emeklilik dilekçesini 2025’te verenlerin 2024 yılında verenlere göre daha az emekli aylığı alacağına ilişkin yazım üzerine çok sayıda mesaj aldım" diyen Kıvanç, şu ifadeleri kullandı: "Emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarında yüzde 30 – 35 oranında fark yaratması akla mantığa aykırı olduğu için haklı olarak herkesin kafası karıştı. Kabul edilebilir bir fark değil. Ancak, maalesef böyle bir fark çıkması kanundan kaynaklanıyor.
Yıllık enflasyon yüzde 3 – 5 civarında olsa emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarına etkisi çok sınırlı kalır. Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur.