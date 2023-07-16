Yüzde 224 zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı... Doğalgaza zammı geldi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan “Doğal gaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli mecralarda paylaşılan ve vatandaşı paniğe sürükleyen 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam geldi' iddialarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yayımladı.

DMM'nin söz konusu iddiaları yalanladığı açıklamada, “Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5’e tekabül etmektedir. Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0.0747 lira olarak güncellenmiştir. Buda KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatına yaklaşık 6 kuruşluk bir artış almasına gelmektedir. Öte yandan, Avrupa’da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye’de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesinde (Avrupa’nın yarısına) yaklaşmaktadır. ‘Doğal gaza yüzde 224 zam geldi’ iddiaları doğru değildir” ifadelerine yer verildi.