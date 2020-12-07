Yüzde 100 vaka artışı olan Antalya! Kişi sınırlaması getirilen caddeye, bariyerleri aşıp giriyorlar

Caddede iş yeri bulunan Nurettin Şahin, “Buradaki kişi sayısının sınırlandırılması işlerimizi düşürecek ama alınan karara saygılıyız. Yeni bir uygulama olduğu için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Amacımız koronavirüs illetinden bir anca önce kurtulmak. Burası 3 bin 500 kişi ile nasıl sınırlandırılır, sayımı nasıl yapılacak, bilmiyorum" dedi.