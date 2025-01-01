Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Filistin'e destek İsrail zulmüne lanet için yüzbinlerce insan, 2025'in ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşuyor. Tarihi eylemle Filistin'in yalnız olmadığı dünyaya güçlü bir mesajla verilecek.

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Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için katılımcılar toplanmaya başladı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Katılımcılar, eyleme katılmak için Galata Köprüsü'nde toplanmaya başladı.