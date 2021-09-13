Yüz yüze eğitimde çocuklara PCR testi dönemi başladı! Veli izni olmadan test olur mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurunca veliler ayağa kalkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamayı böyle duyurmuştu: "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız"