Yüz yüze eğitimde çocuklara PCR testi dönemi başladı! Veli izni olmadan test olur mu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından okullarda öğrencilere rastgele PCR testi yapılacağı açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Hukukçular veli izni olmadan yapılamayacağını savunmuş, ebeveynler dilekçeleri hazırlamaya başlamıştı. Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama gelse de velilerin kafası karışık. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını duyurunca veliler ayağa kalkmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uygulamayı böyle duyurmuştu: "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız"
Açıklama sonrası veliler çocuklarına bunun yapılmasına izin vermeyecekleri tepkileri yağdı. Hukukçular da bunun anayasal haklara uygun olmadığını savununca Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Veli izni alınacak
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca PCR testi yapılmadan velilerin izninin alınacağını söyledi. Bakan Koca, "OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.
Salgının yayılımının belirlenmesini amaçlayan bu uygulamanın gerekliliğini CNN Türk yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner değerlendirdi.