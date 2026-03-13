BIST 13.286
Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"sinin sırrı çözüldü

Antarktika’nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.

Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"sinin sırrı çözüldü - Resim: 1

Antarktika’nın ıssız beyazlığında bir asırdır gizemini koruyan ve 'Kanlı Şelale' olarak bilinen doğa olayının sırrı, bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalarla nihayet çözüldü. 

Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"sinin sırrı çözüldü - Resim: 2

Taylor Buzulu’ndan sızan kan kırmızısı akıntıların, buzulun kendi devasa ağırlığı altında yaşadığı 'fiziksel çöküş' neticesinde yüzeye fışkırdığı ilk kez somut verilerle kanıtlandı.

Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"sinin sırrı çözüldü - Resim: 3

İlk kez 1911 yılında keşfedilen bu ürpertici doğa olayında, suyun rengine dair sırlar daha önce deşifre edilmişti.

Yüz yıllardır merak ediliyordu! Antarktika'nın "Kanlı Şelale"sinin sırrı çözüldü - Resim: 4

Buzulun derinliklerinde hapsolmuş antik, tuzlu ve demir zengini su, yüzeye çıkıp oksijenle temas ettiği anda oksitlenerek saniyeler içinde kırmızıya dönüşüyor. Ancak dondurucu Antarktika soğuğunda bu suyun nasıl sıvı kaldığı ve hangi mekanizmayla dışarı püskürdüğü bugüne kadar yalnızca bir teori olarak kalmıştı.

