Yüz nakli yaptıran Didem Ceran son haliyle şoke etti: "Bebeksiyim, yapay zeka değil"
Güney Kore’de yüz nakli operasyonu için bıçak altına yatan Didem Ceran, resmen tanınmaz hale geldi. Yeni halini paylaşınca sosyal medyada "yapay zeka" yorumları havada uçuştu. Eleştirilere isyan eden ünlü isim, "Filtre değil gerçek, bebeksi bir değişim" diyerek son noktayı koydu. İşte herkesin inanmakta zorlandığı Didem Ceran'ın son hali...
Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonuyla adeta bambaşka birine dönüşen Didem Ceran, radikal değişimiyle magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yeni görünümünü paylaştığı andan itibaren sosyal medya kullanıcılarının "yapay zeka" ve "ağır filtre" eleştirilerine maruz kalan ünlü isim, sessizliğini bozarak bu iddialara meydan okudu. Gelen tepkilere karşı "Yapay zeka değil, tamamen bebeksiyim" sözleriyle gerçekliğini savunan Ceran'ın, görenlerin tanımakta güçlük çektiği o şaşırtıcı dönüşümü...
2006 yılında katıldığı Oryantal Star programıyla hafızalara kazınan Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasında karşımıza çıkmıştı. Uzun bir süredir ortalarda olmayan fakat sosyal medya paylaşımlarına devam Didem Ceran'ın yüz nakli olduğu ortaya çıkmıştı.
Güney Kore'deki bir klinikte tüm yüz yapısını değiştiren Didem Ceran, son halini ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Ameliyat esnasında çıkarılan kendi kemiklerinin toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldığını açıklayan ünlü isim, iyileşme sürecindeki zorlukları ve Kore'deki disiplinli cerrahi anlayışı takipçilerine anlatmıştı.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunmaya devam eden Ceran, son halini takipçileriyle buluşturdu.
Ameliyatın üzerinden yaklaşık 90 gün geçtikten sonra son halini paylaşan Ceran, yüzünde hala ödem ve asimetri olduğunu belirterek iyileşme sürecinin devam ettiğini vurguladı.