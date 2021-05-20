'Yüz karasısın' yorumuna bomba cevap Selin Ciğerci bakın ne dedi

Selin Ciğerci, bu yorum karşısında ise sakinliğini korumayı başardı ve 'yüz karası değil vergi rekortmeni' diyerek şunları yazdı:

"Bir şey derdim de hadi neyse. Allah'ım sana da nasip etsin hayatım bu arada Türkiye'nin yüz karası değil vergi rekortmeniyim."