Yüz binlerce işçi için ikramiye müjdesi! Kim ne kadar alacak ödeme tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek.Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.