Yüz binlerce işçi için ikramiye müjdesi! Kim ne kadar alacak ödeme tarihi belli oldu
700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. İşte tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek.Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.
Faruk Erdem yazısında işçileri yakından ilgilendiren ödemenin detayları kaleme aldı:
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.
26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.
Ne kadar ödeme yapılacak?
İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu.