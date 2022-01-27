'Yutkunma yetimi kaybettim, psikolojim bozuldu' deyip Yasemin Yalçın itiraf etti! Meğer Seda Sayan'la...
İnce İnce Yasemince programıyla akıllara kazınmış usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yaptığı 'Dur Bi Dinle' programında yaptığı itiraflarla olay oldu.
Bir zamanların efsane isimlerinden olan Yasemin Yalçın, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Kendine dair açıklamalarda bulunan Yalçın, pandemi döneminde yaşadıklarından bahsetti.
Yasemince programının çekildiği yılları yad eden Yasemin Yalçın, magazin sebebiyle zor zamanlar yaşadığını açıkladı. Yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı.
"Pandemi bana zor gelmedi" diyen Yalçın "Bir at çiftliğimiz var uzun yıllardır, orada çok güzel vakit geçirdik. Özlediğimiz şeylerdi. Ağaçları sevdik, hayvanları sevdik. Silivri'de orman içinde. İn cin top oynuyor. 15 tane de köpeğimiz var... Çocuklar İstanbul'da evde kaldılar." dedi.
Okul yıllarından bahseden Yasemin Yalçın, "Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız. Çok güzel sesi vardı. Benim sesim her şeye giderdi. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Bir yanım şarkıcıdır. Ara ara hala görüşüyoruz" diye konuştu.