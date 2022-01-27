'Yutkunma yetimi kaybettim, psikolojim bozuldu' deyip Yasemin Yalçın itiraf etti! Meğer Seda Sayan'la...

Okul yıllarından bahseden Yasemin Yalçın, "Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız. Çok güzel sesi vardı. Benim sesim her şeye giderdi. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Bir yanım şarkıcıdır. Ara ara hala görüşüyoruz" diye konuştu.