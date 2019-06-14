Yusufeli barajı ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak! O köy 7. kez taşınacak

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'inci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak.

Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2'inci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi inşaatların tamamlanmasının ardından gelecek yıldan itibaren Yansıtıcılar Mevkii'ne taşınmaya başlanacak.