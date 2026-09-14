Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar: Puanları en fazla yükselten ülkeyiz

2026-2027 Eğitim Öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla yaptığı açıklamalarda, devletin eğitim imkanlarını ülkenin her köşesine ulaştırdığını, öğretmenlerin önemini vurguladığını ve öğrencilerin başarılarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim yılının başladığını duyurdu. Tekin, devletin imkanlarını ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırdıklarını belirtti.

Öğretmenlerin emeğini ve iradesini eğitimin merkezine taşıdıklarını ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli" ile öğrencileri çağın bilgisiyle donanmış, erdemli nesiller olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde Türkiye'nin puanlarını en çok yükselten ülke olduğunu belirtti.

Bu başarının, evladına inanan bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırıldığı büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Bakan, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim ailesine teşekkür etti.

Milleti bir arada tutan asıl harcın farklılıkları hoşgörüyle gören irfan anlayışı olduğunu söyledi. Milletin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi ve kardeşlik hukukunu pekiştirmeyi marifetin görevi olarak gördüklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

Devletimizin imkanlarını memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaştırdık. Okullarımızı milletimizin istikbalini kuran en sağlam kapılardan biri haline getirdik. Öğretmenlerimizin emeğini ve iradesini eğitimimizin merkezinde hak ettiği mevkiye taşıdık. Aziz milletimizin hiçbir evladının ufku doğduğu yerle daralmasın, istidadı imkansızlıkların gölgesinde kalmasın, kabiliyetleri ihmale kurban gitmesin, hayalleri daha yolun başında solup tükenmesin diye devletimizin kudretiyle şefkatini aynı istikamette buluşturduk.

Her bir evladımızın önüne emeğinin karşılığını alabileceği ve karşılığını alabileceği ve kendi istikbalini kendi gayretiyle kurabileceği bir yol açtık. Nitekim 3 yıldır tatbik ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modelimizle de evlatlarımızı çağının ilmini, bilgisini ve becerisini kuşanan, sahip olduğu kudreti hakka, adalete ve iyiliğe vakfeden yetkin ve erdemli nesiller olarak yetiştirmektir. Çeyrek asırdır milletimizin evlatları için nakşetmeye çalıştığımız bu büyük istikbal tasavvuru bugün çocuklarımızın başarısında ve bütün dünyanın şahitliğinde vücut bulan elle tutulur bir hakikate dönüşmüştür.

PISA 2025 BAŞARISI

Dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla duayla aydınlatan eğitim ailemize teşekkür ediyorum.

''TÜRKİYE KÜRESEL DÜZENE MEYDAN OKUYOR''

Biliyoruz ki bu aziz milleti asırlardır tek yürek halinde ve bir arada tutan asıl harç, farklılıkları aynı medeniyetin ahenkli bir namesi olarak gören engin ve hoşgörülü irfan anlayışımızdır. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, milletimizin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi kardeşlik hukukumuzu yeniden pekiştirmeyi marifimizin başta gelen vazifesi olarak görüyoruz.

Türkiye, dünya beşten büyüktür söylemiyle küresel sömürü düzenine meydan okumakta, Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir vizyonuyla bölgesel ve tarihsel sorumluluklarına şahsınızda sahip çıkmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleriyle demokratik değerlerin en yetkin örneğini oluşturduğu iddiasıyla dünyaya nizam vermeye çalışan küresel riyakarlıkların aksine daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için dünyanın tüm mağdurları ve mazlumları adına mücadele bayrağını yükseltmekteyiz.



Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye ve bu davaya gönül veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.