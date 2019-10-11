Yusuf Güney'in polislerle çektiği video sosyal medyayı salladı harekata desteği TT oldu

Çok mu şey istiyoruz?

Güney, geçtiğimiz gün de askerlerle çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmış ve, "Düşman kapıya dayanmış kanlı işgalci planlarını masaya yatırmış sıra Türkiye'de diye haçlı çanlarını çalıyor. Kahraman TÜRK Askeri vatanı namusunu bayrağını korumak için yedi düvelle savaşa giriyor. Bizim bazı sözde popüler aydınlarımızdan çıt çıkmıyor. Çoğu suspus olmuş 'Ne gerek vardı şimdi ne güzel hayatımızı yaşıyoruz gerginlik yaratmaya' diyor. Bari şu zamanda duyarlı olun be çok mu şey istiyoruz?" ifadelerine yer vermişti.