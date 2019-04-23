Yusuf Güney'in Kılıçdaroğlu'na yaptığı yorumla oyunun rengini belli etti
CHP lideriKemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili pek çok ünlü isim kınama mesajları yayınlarken popçu Yusuf Güney'in yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Şarkıcı Yusuf Güney, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.
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Birçok siyasetçi ve sanatçı yapılan saldırıyı yazılı ve görsel medya yoluyla kınarken, şarkıcı Yusuf Güney'in yorumu sosyal medyada olay oldu.
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Güney, sosyal medya üzerinden paylaştığı yazıda; "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin" açıklamasını yaptı.
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