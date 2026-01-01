Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ve ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.