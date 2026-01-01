BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21

Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler

|
Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tığ Kurumu'nda saç örnekleri incelenen şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçlarında uyuşturucu madde kullanımına dair bulgulara rastlandığı öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından Güney, iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler - Resim: 1

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçlarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, hakkındaki iddiaların ardından yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerinde topladı. bakın Güney, neler söyledi...

18
Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler - Resim: 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

28
Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler - Resim: 3

SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçları ortaya çıktı.

38
Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler - Resim: 4

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ve ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.

48