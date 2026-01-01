Yusuf Güney sessizliğini bozdu! Uyuşturucu testi sonrası ilk sözler
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tığ Kurumu'nda saç örnekleri incelenen şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçlarında uyuşturucu madde kullanımına dair bulgulara rastlandığı öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından Güney, iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçlarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, hakkındaki iddiaların ardından yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerinde topladı. bakın Güney, neler söyledi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.
SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ
22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçları ortaya çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ve ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.