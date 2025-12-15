Yüsra Geyik'ten göbek şov! Göğüs dekoltesi olay...
"Arka Sokaklar"ın 'Zeliş'i Yüsra Geyik, yakın arkadaşı Volkan Alkılıç'ın düğününde nikah şahidi olarak yer aldı. Göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çeken oyuncu, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Türk televizyonlarının sevilen dizisi Arka Sokaklarda canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yüsra Geyik, yakın arkadaşı avukat Volkan Alkılıç'ın düğününe katıldı.
Ünlü oyuncu, düğünde nikah şahidi olarak da görev alarak arkadaşına bu özel gününde destek verdi. Geyik, düğünde giydiği siyah elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sadece şıklığıyla değil, eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla da göz dolduran oyuncu, düğünde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.
YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik; tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 21 Haziran 1990'da Samsun'da doğdu.