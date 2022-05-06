BIST 2.454
DOLAR 14,94
EURO 15,79
ALTIN 903,61
HABER /  POLİTİKA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Yürüyüşü engellenen Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Bu görev bittiği zaman sen tutuklanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü polis tarafından engellendi. Soylu'ya seslenen Özdağ, "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün mülteciler konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı'na hayvandan aşağı, adam yerine koymam, operasyon çocuğu" gibi oldukça sert ifadelerde bulundu.

Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ parti binasında bir açıklama yaparak bugün için İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Süleyman Soylu'nun karşısına çıkmasını istedi.

Özdağ, bugün saat 11.00 sıralarında yanında basın olmadan İçişleri Bakanlığı önüne yürümek isteyince polis tarafından engellendi.

"Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek"
Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, “Ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ’dan bu kadar mı korkuyorsun?" dedi ve devam etti:

"Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Bu görev bittiği zaman sen tutuklanacaksın, bunun sen de farkındasın, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kriminalisin. Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek, ya sen özür dilersin milletin önünde ya da sonuna kadar bu iş devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü”

Sabah Zafer Partisi genel merkezinin önünde de açıklama yapan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak herhangi bir provokasyona, sokak eylemine izin vermeyeceğiz. Tepkimnizi seçimlere, sandığa taşıyacağız" dedi ve devam etti:

"Dün Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklama bu operasyonunun işaret fişeğiydi, o fişeği söndürmeye gidiyoruz. Oraya Zafer partisi başkanı olarak değil, Ümit Özdağ olarak gidiyorum. Bu Süleyman Soylu ile aramda kişisel bir durum. Ya ettiği küfürün hesabını çıkacak kamuoyunda özür dileyerek verecek ya da bu iş devam edecek."

Zafer Partisi'nin konvoyu durduruldu
Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru hareket eden Zafer Partisi konvoyu, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Konuyla ilgili Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Ankara’da İstanbul’dan gelen 17 aracı polis ikinci kez durdurdu. Sebep, Zafer Partisi bayrağı! Halbuki sadece genel merkez binamıza gideceğiz, niye bu kadar korktunuz?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

İlgili Haberler
Süleyman Soylu'dan Ümit Özdağ'a tepki: Soros çocuğudur istihbarat elemanıdır
ÖNCEKİ HABERLER
Otoyolda hız sınırı kaç oldu 2022 cezası ne kadar?
Otoyolda hız sınırı kaç oldu 2022 cezası ne kadar?
Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku
Avrupa Birliği'ne Macaristan'dan veto şoku
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması sebebi gıda ve enerji
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması sebebi gıda ve enerji
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi Liselere yeni bölüm geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi Liselere yeni bölüm geliyor
18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili ne zaman başlar?
18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatili ne zaman başlar?
Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün! Seferler resmen başladı
Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün! Seferler resmen başladı
Efsane isim bakımevinde hayatını kaybetti! Judy Henske'nin ölümü hayranlarını kahretti
Efsane isim bakımevinde hayatını kaybetti! Judy Henske'nin ölümü hayranlarını kahretti
Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı
Nespresso fabrikasına giden kahve çekirdeklerinden kokain çıktı
Hıdırellez nedir nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz?
Hıdırellez nedir nasıl kutlanır 6 Mayıs gecesi neler yapılmaz?
Kırmızı et üretimi artışa geçti
Kırmızı et üretimi artışa geçti