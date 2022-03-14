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Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı

Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı

SİNOP'ta hareketli saatler yaşandı. Yürüyüş yaparken dengesini kaybederek denize düşen kadın, polis ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı

Kent iskelesinde yürüyüş yapan Ayşe T. dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak denizden çıkarılan Ayşe T. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı
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Yürüyüş yaparken bir anda oldu! Büyük panik yaşandı
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