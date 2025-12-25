BIST 11.381
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek!

Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları 4 ila 10 derece düşürecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek! - Resim: 1

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek! - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek! - Resim: 3

İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.
Ankara'da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti.

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek! - Resim: 4

Çelik, İzmir'de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

