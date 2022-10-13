Yurt dışından getirip fabrika kurdu Antalya'da yok satıyor! Genç yaşta 22 kişiyi istihdam etti
ANTALYA'da genç girişimci kurduğu fabrikada 22 kişiye istihdam sağladı. Sektördeki eksikliği fark eden genç, KOSGEB desteği alarak yurt dışında gördüğü makineleri Türkiye'ye getirmiş. Ayhan Efe Ekmen, kendisi gibi genç yaşta girişimci olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan 28 yaşındaki Ayhan Efe Ekmen, kısa süre özel bir şirkette çalıştıktan sonra kendi işini yapmak için harekete geçti.
Turizm sektörüne yönelik farklı ne yapılabileceğiyle ilgili araştırma yapmaya başlayan Ekmen, otellerin ihtiyaç duyduğu suşiyi üretip satmak için fabrika kurmaya karar verdi.
KOSGEB desteği alarak makineleri yurt dışından getirdi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ve ailesinden destek alan genç girişimci, 2021 yılında yurt dışından suşi yapan makineleri alarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretim yapmaya başladı.
22 çalışanla 40 otelin mutfağına hizmet
Günlük yapılan suşileri 22 çalışanın titiz çalışmasıyla 40 otelin mutfağına ulaştıran Ekmen, yaptığı işi büyüterek daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak istiyor.