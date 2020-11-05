Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya aldığı umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra Kabe'de tavaf yaptı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada; ülke dışından gelen umrecilerin ihrama girerek Kabe'de tavaf yapmak için karantina merkezlerinden ayrıldığı ve tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesinin 1 Kasım'da ülkeye ulaştığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtmişti.
Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.