Yurt dışında tattı bu iş için müdürlüğü bıraktı! Muğla'da üretti hayatı değişti
İSTANBUL'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp Muğla'ya yerleşen Aslı Aksoy, yurtdışında ilk defa tattığı ürünü üretmeye başladı. Aksoy, başarısına bakanlıktan ödül geldi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme mezunu girişimci Aslı Aksoy, ilk defa yurt dışında tattığı "kuşkonmaz" bitkisini, Muğla'nın kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde köylü kadınlarla üreterek başarı hikayesi yazdı.
İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen Aksoy, üretimdeki başarısı ve sağladığı istihdamla "tarımın başarılı kadını" olarak dikkati çekti.
Aksoy, memleketi Muğla'ya 15 yıllık iş kariyerini bırakıp 5 yıl önce döndüğünde ilk olarak Ula ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde 2,5 dönüm arazi kiraladı. Burada 3 köylü kadınla kuşkonmaz üretimine başlayan Aksoy, 40 dönüme ulaşan arazisinde 10 ton ürün elde ederken, istihdam ettiği kadın sayısını da 15'e çıkardı.
Aksoy'un bu başarısı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de dikkatini çekti. Aslı Aksoy'un ismi, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" sloganı ile yürütülen proje için önerildi.