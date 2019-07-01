Yürekleri sızlattı! Yemyeşil alan bakın ne hale geldi!
Demirören Haber Ajansı
İZMİR'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlığa sıçrayan yangının kül ettiği bölge, havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede sahile bakan yamaçlar, simsiyah oldu.
Dikili'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
112
Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
212
Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makiliğe ilerledi ve büyüdü.
312
Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı.
412