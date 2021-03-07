Yürekleri ağza getirdi! 'Yaklaşık 20 taneydiler' deyip Eda Taşpınar paylaştı

Yürekleri ağza getirdi! 'Yaklaşık 20 taneydiler' deyip Eda Taşpınar paylaştı
40 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yurt dışı planlarını askıya almıştı. Pandemi kurallarının gevşetilmesinin ardından Taşpınar, geçtiğimiz günlerde soluğu Meksika'da aldı.
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Tulum'un ardından Cancun'a giden Taşpınar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Doğayla iç içe vakit geçiren 40 yaşındaki sosyetik güzel, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından yayınlıyor.
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Taşpınar son olarak 25 metre derinliğe inerek köpek balıklarıyla yüzdüğü anları paylaştı.
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