Yürek yakan detay ortaya çıktı! Özgü Namal meğer eşi Ahmet Serdar Oral ölünce...
Eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle geçtiğimiz yıl dünyası başına yıkılan Özgü Namal'la ilgili acı detay ortaya çıktı.
42 yaşındaki oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirmişti. Çocuklarının bakıcısı olayı fark ederek sağlık ekiplerine bildirse de Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul’da devam ediyor.
Özgü Namal, Ahmet Serdar Oral'la 10 seneliğine kiraladığı Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde bulunan evle ilgili acı detay ortaya çıktı.
Beş yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte orada yaşayan 42 yaşındaki oyuncunun, Ahmet Serdar Oral'ın vefatından sonra köye hiç gitmediği öğrenildi.