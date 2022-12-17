Yürek dağlayan ayrılık! Mahkeme, 5 yaşındaki kızı, ilk çocuğunu öldüren anneye verdi

Daha önce çocuğunu kasten öldürmekten Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hakkında iki çocuğu da işkence yaptığı ileri sürülen anne R. P’ye, Gaziantep 3. Asliye Mahkemesi tarafından verilen karar ile çocuklar D.P ile D.P'nin geçici velayeti anneye verildi.