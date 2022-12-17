Yürek dağlayan ayrılık! Mahkeme, 5 yaşındaki kızı, ilk çocuğunu öldüren anneye verdi
GAZİANTEP’te eşiyle boşanma aşamasındaki İsmail Panoğlu, mahkemenin ilk çocuğunu öldürdüğünü ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını iddia edilen anneye geçici velayeti vermesi nedeniyle 5 yaşındaki kızından ayrıldı. Ailenin ayrılık anları ise yürekleri dağladı.
Gaziantep'te yaşayan İsmail Panoğlu, boşanma aşamasında olan eşi R.P.'nin ilk bebeğini doğumdan sonra ağzına peçete tıkayarak öldürdüğünü, diğer 2 çocuğuna da şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini iddia etmişti.
Yaşanan olaylar ve süren davalar nedeniyle İsmail Panoğlu çocuklarının geçici velayetinin kendisine verilmesi talebiyle avukatı M. Burak Arslan ile birlikte Gaziantep 3. Aile Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Aile Mahkemesi sıfatıyla dilekçeyi değerlendiren Gaziantep 3. Aile Mahkemesi hem davacı babayı hem de 5 yaşındaki kızı D.P’yi şaşırtan bir karar verdi.
Daha önce çocuğunu kasten öldürmekten Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hakkında iki çocuğu da işkence yaptığı ileri sürülen anne R. P’ye, Gaziantep 3. Asliye Mahkemesi tarafından verilen karar ile çocuklar D.P ile D.P'nin geçici velayeti anneye verildi.
Anne R.P'nin çocukları öldürmekle tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını belirten baba İsmail Panoğlu,istemeyerek de olsa, kızının birini annesine teslim ederken, yanında bulunan 5 yaşındaki D.P'yi de göz yaşları arasında anneye verilmek üzere polise teslim etti.