Yürek burkan hikaye doktorun yaptığı paylaşımla ortaya çıktı turşuyu bu yıl kızı götürdü
DİYARBAKIR'da, 3 ay önce yaşamını yitiren kalp hastası Azize Güler’in (63), 7 yıldır tetkik ve takibini yapan Dr. Cegerğun Polat için her yıl kurduğu turşuyu, bu kez kızı Berivan yaptı. Berivan Güler, Dr. Polat'a çalıştığı hastanede turşuyu teslim edip, "Annem öldü, turşuyu ben getirdim" dedi.
Bağlar ilçesinde 3 ay önce beyin kanaması geçirip yaşamını yitiren kalp hastası Azize Güler'in ardından yürek burkan bir insan hikayesi çıktı. 7 yıldır tetkik ve takibini yapan doktoru Cegerğun Polat'a her yıl düzenli olarak turşu götüren Güler, ölmeden önce çocuklarından yine turşu götürmeye devam etmelerini istedi.
Güler'in kızı Berivan Güler de annesinin ölümünden sonra yaptığı 5 kiloluk turşuyu götürüp Dr. Cegerğun Polat'a teslim etti. Bu yürek burkan hikaye Cegerğun Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Binlerce beğeni aldı: Polat, yaptığı paylaşımda, "Ne kötü günler. Uzun zamandır izlediğim hastam vefat etmiş. Her yıl turşu getirirdi. Kızına vasiyet etmiş. Kızı getirdi. Ölürken bile iyi olmayı başaran, fakirlik içinde yaşamasına rağmen paylaşmasını bilen yığınla onurlu insan var" ifadelerini kullandı. Polat'ın yaptığı bu paylaşım da takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
Her yıl 5 kilo turşu yapıp götüreceğim: Güler'in kızı Berivan Güler (39), annesinin sağlık durumu nedeniyle bu yıl turşu yapamadığını, bunun üzerine turşuyu beraber hazırlayıp doktora götürmeyi planladıklarını anlatarak, "Anneme 'hem hastaneye gideriz hem de turşuyu götürürüm' dedim. Sonra annem fenalaştı. Beyin kanaması geçirdi. Hastaneye götürdük. Durumu kötü dediler. Sonra rahmetli oldu annem. Ben her şeyi hazırladıktan sonra turşuyu yaptım. Annem her sene götürdüğü gibi bu sene de isterdi götürmeyi. Vasiyetini yerine getireyim diye ben götürdüm. Eşimle beraber alıp götürdük. Ondan sonra hocaya annemin öldüğünü onun yerine turşuyu getirdiğimi söyledim. 'O getiremedi ben onun yerine getirdim' dedim. Dondu kaldı. O da beklemiyordu. Demek ki ömrü buraya kadardı. Onun için turşuyu alıp götürdüm. Her yıl götürürüm ona. Sağ olduğum sürece her yıl evime nasıl yapıyorsam ona da 5 kilo turşu yapıp götüreceğim" dedi.