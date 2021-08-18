Yürek burkan detay çıktı! Cimilli İbo'nun cenazesinde büyük ayıp: Davut Güloğlu isyan etti
Karadeniz’in sevilen isimlerinden Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı. Özer'in cenazesindeki ayıp tepki çekti.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti.
Yeniden rahatsızlanan 49 yaşındaki Özer geçen ay yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçtiğimiz ay kan arayışı için ünlü sanatçının yakınları devreye girerek sosyal medya hesaplarından çağrı yapmıştı.
Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Karadeniz’in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lakabını memleketi İkizdere’nin Cimil köyünden alan İbrahim Özer, memleketi Rize’de Merkez Sahil Camii’nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.