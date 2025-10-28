BIST 10.871
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GECE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların ise Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

