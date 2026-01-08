BIST 12.088
DOLAR 43,04
EURO 50,25
ALTIN 6.156,54
HABER /  GÜNCEL

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor

Ülkenin büyük bir kesimini etkisi altına alan fırtına, akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yarın sabah saatlerinde ise yurdun diğer kesimlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Abone ol

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdüren rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

"YARIN AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

Fırtınanın akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yurdun diğer kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini söyleyen Tekin, "İstanbul çevrelerinde yer yer 100 kilometre/saati aşan rüzgarları ölçtük.

Akşam saatleri itibarıyla rüzgar Marmara çevrelerinde etkisini kaybedecek." dedi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin yarın, Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da etkili olan rüzgarın güneyli yönlerden yer yer fırtına düzeyine ulaştığını ve saatte zamanla hızının 100 kilometre/saati geçtiğini bildiren Tekin, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini, İstanbul'un doğu kesimlerine çekileceğini söyledi.

İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyen Tekin, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Ankara'da rüzgar beklenmediğini belirten Tekin, yarın hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde hafif yağışlar görüleceğini kaydetti.

Tekin, İzmir'de ise yarın sabah saatlerine kadar rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerden, cumartesi güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
Özgür Özel: Belediye başkanlarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 60
Özgür Özel: Belediye başkanlarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 60
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti
En düşük emekli aylığı ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuluyor
En düşük emekli aylığı ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuluyor
Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
İranlı kadınlar Dini Liderlerin fotoğraflarıyla sigaralarını yaktı
İranlı kadınlar Dini Liderlerin fotoğraflarıyla sigaralarını yaktı
Trump’tan SDG açıklaması! Birleşik Suriye mesajı
Trump’tan SDG açıklaması! Birleşik Suriye mesajı
DMM’den Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama
DMM’den Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama
İstanbul’da fırtına bilançosu: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu
İstanbul’da fırtına bilançosu: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu
9 Ocak Cuma günü o illerde okullar tatil edildi
9 Ocak Cuma günü o illerde okullar tatil edildi
GKRY'den alçak provokasyon! Skandal olay sonrası Türkiye'den açıklama
GKRY'den alçak provokasyon! Skandal olay sonrası Türkiye'den açıklama