Yurdum sahtekarı olayı aşmış! 'BM Savcısıyım' dedi ama bulaşıkçı çıktı...

Denizli'den "yurdum dolandırıcısı kendini aştı" dedirten bir haber geldi. Kendisini BM savcısı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. BM’nin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen, tutuklandı.