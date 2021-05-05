Yurdum sahtekarı olayı aşmış! 'BM Savcısıyım' dedi ama bulaşıkçı çıktı...
DENİZLİ'de, kendisini BM savcısı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. BM’nin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırmış. Gerçek mesleği ise bambaşka çıktı...
Denizli'den "yurdum dolandırıcısı kendini aştı" dedirten bir haber geldi. Kendisini BM savcısı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. BM’nin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen, tutuklandı.
Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan 27 yaşındaki Halil Baki Çelen, geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ziyaret sırasında kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, kısa bir inceleme sonrası "yok artık" dedirten sahtekarlığı çözdü...
Polisin incelemesinde Halil Baki Çelen'in lise mezunu olduğunu, Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvurduğu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.