'Yunus' timleri, turistik ilçelerde göreve hazır

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ercan, "Motosikletli polislerimizin suçu önlemede ve mücadelede etkin bir rolü var. Gösterdikleri saygın duruşları ve görev bilinci ile halkla ilişkilerimizin geliştirilmesinde de büyük öneme sahipler. Kurslarda gösterdikleri başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.