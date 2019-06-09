Yunanlılar Bursa'yı yakıp yıktılar! İşte tarihi kanıtı...
Bursa'yı 2 yıl 2 ay 2 gün işgal altında tutan Yunanlıların şehre ve insanlara verdiği zararları anlatan resmi defter ortaya çıktı.
Yunanlılar, Bursa'yı işgal ettikten sonra içerideki Yunan çetelerle birlikte birleşerek birçok evi yakıp yıkarak şehre ve Bursalılara çok büyük zararlar verdi.
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Yunanlıların verdiği bu zarar işgalden sonra içinde İtalyan bir subayın da bulunduğu bir heyet tarafından tek tek yerinde tespit edilerek bir deftere kaydedildi.
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Bu defter yıllar sonra Bursa Kent Müzesi'nde ortaya çıktı. Defterde Yunanlıların gasp ettiği hayvan, mahsul, para ve altınlar, yakıp yıktığı ev ve camiler, katlettiği vatandaşların tek tek listesi çıkartılmış.
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Osmanlı Türkçesiyle yazılmış defter müzede sergileniyor. Bir tarihe şahitlik eden kıymetli defteri vatandaşlar yakından inceleme fırsatı buluyor.
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