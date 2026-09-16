Yunanistan'ın asıl korkusu: Peygamberin ordusu ete kemiğe bürünüyor

Kara Harp Okulu devre birinciliğini Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Ahmet Burak Değirmenci'nin elde etmesi ve diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alması, Yunan medyasında hazımsızlıkla karşılandı.

Mezuniyet töreninde konuşan ve Türk ordusunun tarihi misyonuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler, şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber ocağımızın sancağını, sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız." ifadelerini kullanmıştı.

"PEYGAMBERİN ORDUSU ETE KEMİĞE BÜRÜNMEYE BAŞLIYOR"

Türkiye'nin askeri ve dini değerlerini harmanlamasından rahatsızlık duyan Yunanistan'ın Bluesky kanalı yapımcısı Yannis Theodoratos, canlı yayında küstah açıklamalarda bulunarak, "Güzel fotoğraf, değil mi? İnsanlara saygı gösteririz, değil mi? Elbette. Onların geleneği, inancı... Düşünün ki bundan bin yıl önce ataları kiliselere gidiyor ve haç çıkarıyordu. Şimdi ise Mekke'ye gidip Muhammed'e (S.A.V) ve Kâbe'ye ibadet ediyorlar." dedi.

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçmişteki sözlerini hatırlatan Theodoratos, "Peygamber'in ordusu ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kim 'Peygamber'in ordusu' diye bahsetti? Türkiye'nin eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar." diye konuştu.

"KEMAL'İN KORKTUĞU ŞEY İŞTE BUYDU"

Kara Harp Okulu birincisinin Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına dikkat çeken Theodoratos, şunları kaydetti: "Burada ne görüyoruz? Bu genç, asteğmen, imam hatiplerden geliyor. Bunlar dini liseler, okullar. Okul birincisi ve kendisini tebrik ediyoruz. Ordu subayları akademisinde birincilik ödülünü Erdoğan veriyor. Devam etmesi için ona kılıç da veriyor. Bugün Harp Okulu diyebileceğimiz kurumun ilk okul komutanı... Yunanistan'da bunun karşılığı yok. Dini okullarımız olduğunu düşünün."

ATATÜRK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Mustafa Kemal Atatürk üzerinden algı operasyonu yapan Yunan spiker "Peki burada ne görüyoruz? Bu şimdi oldu, iki yıl önce olmadı. Burada 75. Zırhlı Tugay'ın askerlerini, dini değerlerin kullanılması konusunda düzenlenen özel bir seminerde görüyoruz. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? Kemal'in korktuğu şey işte buydu. Türkiye'nin yeniden İslam'a yöneleceği gün gelecek. İslam da onlara nasıl düşünmeleri gerektiğini söylemeye başlayacak. 'Dini değerlerin kullanılması...' Çok ilginç." dedi.

"KEMAL'İN KENDİLERİNE YASAKLADIĞI ŞEYLERİ OKUMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Yunanistan'ın kendi dini ve kültürel yapısıyla Türkiye'yi kıyaslayan Theodoratos, "Şunu söylemeliyim ki biz, her zaman 'vatan, din, aile' anlayışını savunan bir toplum olduğumuz için henüz bu noktaya gelmedik. Gelmemiz de söz konusu değil. Hristiyanlığı Helenizm yarattı ve şekillendirdi. Onu biçimlendirdi. İnciller Yunancadır. Bunlar ise burada Farsça-Arapça okuyorlar. Artık Kemal'in kendilerine yasakladığı şeyleri okumaya başlayacaklar ve Kemal'in Latin alfabesini benimseyerek onların gözlerini açtığı dönemin tersine gidecekler. Kendi kendilerini yok etmeye giden yol sonuna kadar açık. Biz sadece bekleyeceğiz. Daha çok şey göreceğiz." ifadelerini kullandı.