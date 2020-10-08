BIST 1.150
DOLAR 7,94
EURO 9,32
ALTIN 484,21
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Yunanistan'dan provokatif adım! Yeni NAVTEX ilan ettiler

TÜRKİYE ve Yunanistan arasında yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti.

Abone ol

Yunanistan ile yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.

Ayrıntılar Gelecek...

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kurum açıkladı: Acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var
Türkiye-Yunanistan arasında ilk temas! Çavuşoğlu detayları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri
Ali Hamaney'in danışmanından skandal Dağlık Karabağ iddiası Türkiye'ye resmen iftira attı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs uyarısı: Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım
HAVELSAN yerli uçak motorun yapımında yer alacak! İmzalar atıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den 4 il için kum fırtınası uyarısı geldi
Tekirdağ'da kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün sürücüsü emekli başkomiser çıktı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Sancaktepe’de ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtıldı
Kocaeli’de PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiye tutuklama
Eda Gürkaynak kimdir yaşı kaç Eda Gürkaynal ailesi kimdir?
Yorumlar