BIST 1.407
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 461,08
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yunanistan'dan Çavuşoğlu-Dendias gerilimi sonrası ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında tartışmayla geçen basın toplantısından bir gün sonra Yunanistan hükûmeti, Türkiye'yle "farklı görüşlere rağmen olumlu bir gündem" sürdürmeyi istediklerini açıkladı. 

Abone ol

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias ve Çavuşoğlu'nun gergin geçen basın toplantısının ardından ilk açıklama geldi. 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in hükûmetinin olumlu bir gündemi destekleme konusunda açık bir istekliliği vardır." ifadelerini kullandı. Açıklamada, olumlu gündemin "özellikle ekonomi alanında" olmasıyla ilgilendikleri belirtildi. 

Açıklamada "Farklılıklar vardı ve olacak" ifadeleri yer aldı ve Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın provokasyonu için "Öncesinde ben görüşmüştüm. Görüşmemizde gayet sıcak hava içerisinde görüşme yaptık fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede iş farklı zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken yaklaşımı yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu doğru bulmuyoruz.'' şeklinde yorumda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP’nin ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartına Ağrı’dan yanıt
Koronavirüs tedbiri! Bu yıl Kastamonu’da Ramazan davulu çalmayacak
Prestij Projelerde Tanıtım ve Organizasyon Hasan Karadeniz’e sorulur
Instagram hatasını kabul edip özür diledi: Kesinlikle olmamalıydı
Bursa'da Ulu Camiye balyozla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: Hz. Yakup’un oğluyum
Flaş teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem
Kütahya'da birlikte alkol alıp döverek öldürdü! Savunması pes dedirtti
Gündeme oturan iddia Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA almak için sipariş verdiler
Almanya'ya İltica gezisi! Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kişi görevden alındı
Adıyaman'da yediği çilek 8 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu
Yorumlar