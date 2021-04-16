Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında tartışmayla geçen basın toplantısından bir gün sonra Yunanistan hükûmeti, Türkiye'yle "farklı görüşlere rağmen olumlu bir gündem" sürdürmeyi istediklerini açıkladı.

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Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias ve Çavuşoğlu'nun gergin geçen basın toplantısının ardından ilk açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in hükûmetinin olumlu bir gündemi destekleme konusunda açık bir istekliliği vardır." ifadelerini kullandı. Açıklamada, olumlu gündemin "özellikle ekonomi alanında" olmasıyla ilgilendikleri belirtildi.

Açıklamada "Farklılıklar vardı ve olacak" ifadeleri yer aldı ve Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın provokasyonu için "Öncesinde ben görüşmüştüm. Görüşmemizde gayet sıcak hava içerisinde görüşme yaptık fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede iş farklı zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken yaklaşımı yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu doğru bulmuyoruz.'' şeklinde yorumda bulundu.