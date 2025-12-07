BIST 11.007
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da panik yaratan deprem!

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita’nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

