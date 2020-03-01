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Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısı açıklandı

İdlib şehitleri sonrası Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için aldığı kararla birlikte Yunanistan sınırında büyük hareketlilik yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen Suriyeli sayısını açıkladı.

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Yunanistan, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için aldığı kararı konuşuyor. İdlib şehitleri sonrası alınan bir kararla Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Avrupa'ya geçişlerine izin verildi.

Kararla birlikte başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirden gelen Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan, ürkiye'den 'illegal' şekilde geçmeye çalışan 4 binden fazla kişiyi engellediğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Stelios Petsas Yunanistan'a geçmeye çalıştığı Evros bölgesindeki kara sınırında 66 tutuklama yapıldığını söyledi.

Soylu son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye'nin aldığı karar sonrası Edirne'den Yunanistan'a geçen Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre bugün saat 19.40 itibarıyla Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'e ulaştı. Ege'den geçişler ise bu rakamlara dahil değil.

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