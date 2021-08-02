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Yunanistan: Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli

Yunanistan: Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli

Türkiye'deki yangın felaketini yakından izleyen ülkelerin arasında bulunan Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.

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Başka bir yardım talebi gelirse de göndermeye hazır olduklarını belirten Yunanistan, Türkiye'den teşekkür dışında olumlu bir yanıt gelmediğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz'da "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

Yangın haberleri her gün takip ediliyor

Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.
Türkiye'deki yangınlarla ilgili haberler Yunan basınında hemen her gün takip ediliyor.

Yunanistan'ın talebine yanıt yok

Yunan basınında yer alan haberlerde havadan söndürme araçlarının yetersiz kalması üzerine Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yardım talebinde bulunduğu, ancak Yunanistan'dan gelen teklifleri yanıtsız bıraktığına dikkat çekildi.

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