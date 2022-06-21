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Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

Yunanistan'ın Doğu Ege adalarındaki gayriaskeri statüsünü ihlal etmesi sonrası bölgede oluşan gerginlik akıllara şu soru işaretini getirdi. Türkiye'nin donanması mı daha güçlü, yoksa Yunanistan'ın mı?

Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden sular ısındı. Ege'deki emellerini yüksek dille söyleyen Yunanistan, Türkiye'ye meydan okuyor. Peki bu meydan okuma neye dayanıyor, elindeki silah gücüne mi güveniyor dersiniz. İşte envanter rakamlarıyla Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücü...

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Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

Türkiye

> FIRKATEYN

Türk donanmasında 16 Fırkateyn bulunuyor;

4 adet YAVUZ (MEKO-200T 1)
4 adet GABYA (FFG-7)
4 adet GABYA (FFG-7+)
4 adet BARBAROS (MEKO-200TN IIA/IIB)

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Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

Yunanistan

> FIRKATEYN

Yunan donanmasında 13 Fıkrateyn bulunuyor;

4 adet HYDRA (MEKO-200 HN)
9 adet ELLI (KORTANAER)

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Yunanistan kafa tutuyor da Türkiye kadar gücü var mı? İşte donanması en güçlü ülke

Türkiye

> KORVET

Türk donanmasında 9 adet KORVET bulunuyor;

4 adet MİLGEM ADA
5 adet BURAK

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