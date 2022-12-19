Yunanistan bir kez daha ölüme itti: Soydular, dövdüler, çıplak halde geri gönderdiler
TÜRKİYE'den Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında mahsur kalan ve işkenceye maruz bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmen, Türk askerleri tarafından kurtarıld
Yunan güvenlik güçlerinin kadın, çocuk ayrımı yapmadan düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. Yunan sınır muhafızları tarafından üzerleri arandıktan sonra paraları, değerli eşyaları, telefonları ve kıyafetleri alınarak dövülen ve yarı çıplak şekilde geri itilen düzensiz göçmenlere Türkiye yardım eli uzattı.
Kıyafetleri alınarak acımasızca dövülen ve çırılçıplak nehre bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı. Türkiye’nin sahip çıktığı göçmenler, tedavilerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'ne sevk edildi.
"Sopalarla vurdular, paralarımızı ve kıyafetlerimizi aldılar"
Yunan güvenlik güçleri tarafından öldüresiye dövüldükten sonra Türkiye'ye geri itilen göçmenler yaşadıklarını anlattı. Bot yardımı ile karşı tarafa geçtiklerini söyleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki Abdulsamed Gamda, Yunan askerlerine yakalandıklarında yere yatırılarak paralarının, değerli eşyalarının ve kıyafetlerinin alınarak sopalarla işkence gördüklerini aktardı.
"Türk askeri ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi"
İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten Gamda, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler, orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık, çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.