Yunan tarafı göçmenlere eziyet etti! Türkiye sahip çıktı

Hamza Nikzar da "Beş gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Yunan askerleri bizi önce dövdü. Sonra da botlara bindirip, bizi nehre attılar. Ameliyatlı olduğumu söylememe rağmen kötü muamele gördüm. İşkence yaptılar, paralarımızı, her şeyimizi aldılar" diye konuştu.