Yunan polisinden göçmenlere gaz bombası! İşte göç dalgasında son durum
Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor. Sınır hattında insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında gerginlik de artıyor.
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.
Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandılar: Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
Geceyi burada geçirdiler: Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.
Biber gazı ve ses bombası atılıyor: Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.