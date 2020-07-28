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Yunan Bakan Dendias'tan çarpıcı açıklamalar: Türkiye ile tek sorunumuz...

"Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız." mesajı veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" diye konuştu.

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Dendias, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Türkiye'ye saygılıyız"

İspanyol mevkidaşıyla sığınmacı konusu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Dendias, Libya konusunda AB'nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi. Dendias, Laya'nın dün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, ‘Yunanistan'ın da komşusu Türkiye'ye karşı saygılı olduğunu’ öne sürdü.

"Türkiye ile tek sorunumuz..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir" dedi.

Laya ise dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor" şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı televizyon programında, "Yunanistan'ın Türkiye için önemli bir komşu" olduğu değerlendirmesini yaparak, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları çerçevesinde biz ön koşulsuz şekilde Yunanistan ile bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan ile yaşanan NAVTEX gerilimine de değinen Kalın, ‘bölgedeki faaliyetleri bir müddet bekletebileceklerini’ dile getirmişti.

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