Yunak Belediye Başkanı'nın araç kullanırken alkol alıp sevgilisine havuz kapattığı iddiası! Başkan ne dedi?

KONYA’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı. Konak, "Belediye başkanlığım öncesinde çekildi" dedi ancak fonda çalan şarkı 2020'da çıkmıştı...

Konya’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın yanında bir kadın olduğu halde araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı.

Yeniçağ'ın haberine göre, videoda Başkan Konak’ın, elinde alkolle havuz başında dans eden arkadaşına, “Sana özel havuz, kimse yok” diye seslendiği duyuluyor.

"Görüntüdeki benim, evet"

Belediye Başkanı Ali Konak, "2 buçuk sene öncesine ait. Yalan. İçeriği yalan yani. Görüntüdeki benim, evet. Orada ben gazoz içiyorum, yanımdaki arkadaşım da bira içiyor. Antalya’ya insan niye gider. Tatildeydim. Belediye başkanı olmadığım dönemdeki görüntüyü çıkarıyorlar. O dönem partide görevliydim, ilçe yöneticisiydim." dedi.

Ancak, videoda Hadise’nin 3 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkan “Küçük Bir Yol” isimli parçası çalıyor. Bu da kafalardaki soru işaretlerini büyüttü.