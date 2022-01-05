BIST 1.966
DOLAR 13,43
EURO 15,19
ALTIN 787,55
GÜNCEL

Yunak Belediye Başkanı'nın araç kullanırken alkol alıp sevgilisine havuz kapattığı iddiası! Başkan ne dedi?

KONYA’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı. Konak, "Belediye başkanlığım öncesinde çekildi" dedi ancak fonda çalan şarkı 2020'da çıkmıştı... 

Konya’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın yanında bir kadın olduğu halde araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı. 

Yeniçağ'ın haberine göre, videoda Başkan Konak’ın, elinde alkolle havuz başında dans eden arkadaşına, “Sana özel havuz, kimse yok” diye seslendiği duyuluyor.

"Görüntüdeki benim, evet"

Belediye Başkanı Ali Konak, "2 buçuk sene öncesine ait. Yalan. İçeriği yalan yani. Görüntüdeki benim, evet. Orada ben gazoz içiyorum, yanımdaki arkadaşım da bira içiyor. Antalya’ya insan niye gider. Tatildeydim. Belediye başkanı olmadığım dönemdeki görüntüyü çıkarıyorlar. O dönem partide görevliydim, ilçe yöneticisiydim." dedi.

Ancak, videoda Hadise’nin 3 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkan “Küçük Bir Yol” isimli parçası çalıyor. Bu da kafalardaki soru işaretlerini büyüttü. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Öğretmenden skandal! Ailesinden izin almadı: Evde 17 yaşındaki öğrenciye...
Öğretmenden skandal! Ailesinden izin almadı: Evde 17 yaşındaki öğrenciye...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada! Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı
İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada! Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı
Cemaatten biri Kur'an okuyan imamın aklını aldı sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Cemaatten biri Kur'an okuyan imamın aklını aldı sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda son durum ne?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda son durum ne?
Kazakistan'da LPG zamları halkı sokağa döktü! OHAL ilan edildi hükümet istifa etti
Kazakistan'da LPG zamları halkı sokağa döktü! OHAL ilan edildi hükümet istifa etti
Akaryakıt zammı Kazakistan'da halkı sokağa döktü
Akaryakıt zammı Kazakistan'da halkı sokağa döktü
Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
Kapanan yolda sürücüler 15 saat mahsur kaldı
Kapanan yolda sürücüler 15 saat mahsur kaldı
Kıbrıs köftesi nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!
Kıbrıs köftesi nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!