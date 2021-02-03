'Yumurtalıklarımı donduracağım' diyen Burcu Özberk tepki çekti 'Evlenmeden anne olabilirim'
Clubhouse'ta açıklamasıyla dikkat çeken Burcu Özberk, 'Evlenmeden anne olabilirim' sözleriyle tepki çekti. Özberk, yumurtalıklarını donduracağını da söyledi.
Son zamanların en popüler telefon uygulaması Clubhouse açılır açılmaz birçok ünlü isim yerini adlı. Burcu Özberk de bu ünlülerden biriydi. Bir sohbet odasında açıklamalar yapan Özberk, annelik üzerine söyledikleriyle sosyal medyayı ikiye böldü.
31 yaşındaki Özberk, anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade etti. "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" diyen ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:
- Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum.
Öte yandan bir dönem adı Murat Kazancıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Özberk, ilişki konusunda seçici olduğunu belirtmişti. Oyuncu, konuyla ilgili, "Murat benim arkadaşım. Hayatımda biri olduğu zaman saklamam, paylaşırım" açıklamasını yapmıştı.
Bir dergiye röportaj veren Burcu Özberk, "Çok düşünmeden konuşurum. Aklıma ilk geleni direkt söylerim ama bu durum ikili ilişkilerde bazen sorun oluyor" demişti.