'Yumurtalıklarımı donduracağım' diyen Burcu Özberk tepki çekti 'Evlenmeden anne olabilirim'

31 yaşındaki Özberk, anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade etti. "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" diyen ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

- Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum.