'Yumurtacı Çoşkun diyecekler demişti Çoşkun Sabah dolandırıldı
Yaptığı dikkat çeken açıklamalar ile magazin basınının gündemine oturan Çoşkun Sabah'ın hevesi kursağında kaldı. Yumurta işine giren Sabah, dolandırıldı.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Coşkun Sabah, bir süre önce arkadaşıyla birlikte Eskişehir'de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kurmuştu. Yumurta işine giren şarkıcı, ortağı tarafından dolandırıldığını iddia etti.
Sanatçı Coşkun Sabah, geçtiğimiz Nisan ayında arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, yumurta üretimine başlamıştı.
'YUMURTACI COŞKUN' DİYECEKLER
Tesisin açılışına katılan Sabah, arkadaşı ve aynı zamanda ortağının tavsiyesiyle bu işe girdiğini belirterek, 'Ortağım Özkan bey bana fikir verdi. Bunun güzel bir meslek olduğunu, hakkı ile yapıldığı taktirde sonuç alacağımızı söyledi. İyi ki de yapmışım. Burada 15 bin tavuk var. Bu sektöre girdiğim için çok mutluyum. Devletimizin de hayvancılığa çok büyük bir ilgisi, desteği var. Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" demişti.
Tavuk çiftliğinden kazandıklarını da müziğe yatırım olarak kullanmak istediğini anlatan Sabah, "Şöyle bir düşüncem var, bu işten kazandığım parayı kendi mesleğime, müzik dünyasına yatıracağım. Bu işi büyüteceğim, daha genciz" demişti.