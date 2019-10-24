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Yumurta nasıl saklanmalı sakın buzdolabının kapağına koymayın!

Yumurtaların saklanma şekli tazeliklerini korumaları için hayati öneme sahip. Buzdolabı kapaklarına konulan yumurta saklama kutuları sizi yanıltmasın. Yumurtalarınızın sağlıklı kalması için onları sakın buzdolabı kapaklarına koymayın. İşte nedeni...

Her evin vazgeçilmezi yumarta! Hele bir de kalabalık bir aileyseniz buzdolabınızda onlarca yumurta olması muhtemel. Peki yumurtaları nasıl saklamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Genelde buzdolabının kapağında yumurtalar için ayarlanan özel bölmeler bu en ideal yer olarak görülür. Böylece onlarca yumurtayı fazla yer kaplamadan saklayabilirsiniz. Ancak bu yumurtaların taze kalması için en kötü yöntem.

Buzdolabının kapağının sürekli açılıp kapanması kapaktaki yiyeceklerin sürekli farklı ısılara maruz kalmasına neden olur. Bu ısı değişimleri özellikle yumurtanın çabuk bozulmasına hatta çürümesine bile neden olabilir.

Bu nedenle yumurtaların uzun süre taze kalmasını istiyorsanız onları mutlaka buzdolabının raflarında saklamanız gerekiyor. Sürekli sabit sıcaklıkla duran yumurtalar bu sayede daha sağlıklı ve taze kalacaktır.

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